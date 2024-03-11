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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak. İftar daveti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 11:39, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 11:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini bu akşam Ramazan ayının ilk iftarı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Böylece Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapmış olacak.

İFTAR VE SAHUR PROGRAMLARINA AĞIRLIK VERECEK

31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerine ara veriyor. Erdoğan iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın 23 Mart'ta "Büyük Ankara", 24 Mart'ta ise "Büyük İstanbul" mitingini yapması bekleniyor.

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