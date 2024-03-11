MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Mart 2024 11:48, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 11:50
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."