KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı

KKTC'de üniversiteleri denetlemekle sorumlu (YÖK'ün KKTC muadili) YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu) Başkanı Prof. Dr. T.A ve yolsuzluğun yaşandığı dönemdeki Yardımcısı Prof. Dr. M.H , rüşvet iddiasıyla yargılanacak.

İki ismin, sahte diploma iddialarının merkezindeki Kıbrıs Sağlık ve Toplum bilimleri üniversitesinden rüşvet aldığı belirlendi.

A. ve H.'nin binlerce dolar rüşvet aldığı iddia edilirken, mahkeme 3 gün tutukluluk kararı verdi. A. ve H.'nin rüşvet ve görevi kötüye kullanmanın da aralarında olduğu suçlardan yargılanacağı bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi atadığı YÖDAK başkanının görevden alınması için talimat verdi. KKTC'deki sahte diploma skandalı kapsamında eski eğitim bakanı K.D. ve Çalışma Bakanlığı müdürü eşi M.D. de, yüzlerce kişiye sahte diploma verildiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.