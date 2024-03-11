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TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de 5 bin 126 çiftin 1 yıl dolmadan boşandığını açıkladı. En yaygın boşanma nedeni ise 165 bin 51 boşanma ile şiddetli geçimsizlik olarak dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2024 23:05, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 23:06
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TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, Türkiye'de boşanan çiftlerin sayısı, 2023 yılında bir önceki seneye göre yaklaşık 10 bin azaldı.

2022'de 182 bin 437 olan boşanan çiftlerin sayısı, 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

En yaygın boşanma nedeni, 165 bin 51 boşanma ile geçimsizlik olurken; ardından zina, terk, cürüm ve haysiyetsizlik, cana kast ve pek fena muamele gibi nedenler geldi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK İLK SIRADA

1 yıldan az süren evliliklerin sayısı 5 bin 126 oldu. Bu evliliklerin 4 bin 884'ü geçimsizlik, 4'ü zina, 3'ü terk, 2'si cürüm ve haysiyetsizlik, 199'u bilinmeyen ve 34'ü diğer nedenlerle sona erdi.

2023'te boşanan çiftlerin 31 bin 980'i evlilik süresi 20 yılı geçen çiftlerden oluştu.

Bu çiftlerin de 30 bin 679'u geçimsizlik nedeniyle, 29'u zina, 14'ü akıl sağlığı, 13'ü cürüm ve haysiyetsizlik, 12'si terk, 7'si cana kast ve pek fena muamele, 1060'ı bilinmeyen ve 166'sı diğer nedenlerle boşandı.

EN ÇOK BOŞANMA İSTANBUL'DA

2023'te en çok boşanma sayısı 33 bin 297 ile İstanbul'da görülürken; bunu 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya ve 6 bin 834 ile Bursa takip etti.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.

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