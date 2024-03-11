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Arda Güler golün ardından konuştu: İnanılmazdı

Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, "İnanılmaz atmosferde gol atmak tabii ki çok güzeldi. Çok mutluyum. İnşallah, tabii ki bunların devamı gelecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. İnanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Mart 2024 14:10, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 14:23
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La Liga'nın 28. haftasında dün Celta Vigo'yu 4-0 yendikleri maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, "İnanılmazdı." yorumunda bulundu.

"İNŞALLAH BUNLARIN DEVAMI GELECEK"

Arda, Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamada, "İnanılmaz atmosferde gol atmak tabii ki çok güzeldi. Çok mutluyum. İnşallah, tabii ki bunların devamı gelecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. İnanılmazdı." şeklinde konuştu.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Gol pozisyonunu anlatan Arda, "Karşı karşıya kalmıştım, bir anda kalecinin açıldığını gördüm, sağa çektim vurdum çok şükür gol oldu. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulübü ve zorlukları da beraberinde getiriyor ama bu zorlukları aşacak kalitem ve karakterim olduğuna inanıyorum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Celta Vigo karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin güzel olduğunu ve tüm takım arkadaşlarını tebrik ettiğini aktaran Arda, "Ben de ilk golümü attığım için çok mutluyum. Ama inşallah bugünden sonrası daha da iyi olacak." diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Celta Vigo maçında skor 3-0 iken 90. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada Dani Ceballos'un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı.

Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" sloganlarının yükseldiği görülmüştü.

ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Arda'yı teknik direktör Carlo Ancelotti de tebrik etmiş ve basın toplantısında "Çok az süre aldı. Ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." demişti.

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