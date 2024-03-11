MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz!. pic.twitter.com/u04lS2imRc

"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net