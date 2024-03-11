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Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 21:20, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 21:24
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğüne ait 06 BU 2080 plakalı otobüsün, Sincan ilçesi Temelli mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve 16 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Olayın duyulmasının ardından EGO Genel Müdürlüğü yetkililerinin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı vatandaşlarımızın durumu Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Kuruluşumuzca, kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler ivedilikle başlatılmış olup olayın yasal ve hukuki süreci de her aşamada hassasiyetle takip edilmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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