'Deprem yardımları seçim kampanyasında kullanıldı' iddiasına açıklama
Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 16:16, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 16:16
Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.