Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1 kişinin işlemleri sürüyor.