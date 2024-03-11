Kripto Para Borsası Başlangıç Rehberi
Kripto Para Borsası Başlangıç Rehberi
Kripto para borsaları, geleneksel ve dijital para birimlerinin ticaretinin
yapılmasına imkan tanıyan sanal platformlardır. Dijital paralar, geleneksel
metaların aksine fiziksel bir varlığa sahip olmadığı için sanal cüzdanlarda
muhafaza edilir. Bu cüzdanlar aynı zamanda varlıkların dönüştürülebildiği, alınıp
satıldığı birer borsa haline gelmiştir. Ancak bazı borsalar hala kripto paraların
çekilmesine izin vermez. Aynı zamanda işlem ücreti, hızı ve kullanım kolaylığı
açısından aralarında ciddi farklılıklar vardır.
Kripto para borsası
seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok etkenden söz edilebilir.
Yeni başlayanlar için her ne kadar işlem ücretleri önemli olsa da aslında güvenilirlik
ve işlem hacmi, daha önemli kriterlerdir. Günümüze bakıldığında, güvenilirliği
ve kayıtlı kullanıcı sayısının yüksek olmasıyla öne çıkan başlıca platformlardan
biri, Binance'tır. Bu içerikte, kripto para yatırımına yeni başlayanların bilmesi
gerekenler ve tercih edilebilecek borsalar hakkında detayları görebilirsiniz.
Kripto Para Nedir?
Kripto para birimi, kriptografi olarak isimlendirilen şifreleme yöntemiyle tasarlanmış ve değişim aracı olarak kullanılma amacı taşıyan dijital varlıktır. Üçüncü bir finans sistemi tarafından doğrulanması gerekmez. Bu anlamda geleneksel para biriminden ayrılır. Şifreleme yönteminin işlevi ise güvenli ve doğrulanabilir olmasını sağlamaktır.
Kripto paraların diğer özellikleri şunlardır:
" Şeffaflık: Kayıtlarının tutulduğu blokzincir, herkese açıktır ve tüm kullanıcılar tarafından denetlenebilir.
" Eşler Arası Sistem: Dağıtık ağlar üzerinde çalışırlar. Doğrudan kullanıcıların işlem yaptığı borsalardır.
" Sınırlılık: Üretimi daha önceden belirlenmiş bir algoritma aracılığıyla sınırlandırılır. Bu sayede kripto paraların arzı kontrol altında tutulur.
" Güvenlik: Şifreleme yöntemiyle korunur ve tüm işlemler dijital imzalarla onaylanır.
" Esneklik: Kripto paraların her biri farklı amaçlar için geliştirilmiş çok sayıda türe sahiptir. Daha hızlı işlem süreleri, düşük ücretler ve gizlilik gibi alanlarda işlevsellik sunması bu çeşitlilikten kaynaklanır.
Dijital varlıkların, yatırım aracı olarak değerlendirmesi mümkündür. Ancak
sahip oldukları yüksek volatilite birtakım riskleri de beraberinde getirir.
Fiyatların nasıl belirleneceğini kesin bir şekilde ifade etmek mümkün değildir.
Bununla birlikte yatırımcılar, piyasa analizleri ve öngörülen gelişmeler doğrultusunda
daha makul adımlar atabilir.
Blokzincir Nedir?
Kripto paraların dünyasını ve sistemin işleyişini daha iyi kavrayabilmek adına
blokzincir teknolojisini bilmek gerekir. Bu zincir, şeffaf veritabanı olarak
tanımlanabilir. Kriptografi altyapısı taşıyan zincir içerisindeki her blok,
verileri dağıtık defter teknoloji sayesinde saklar. Tek bir alanda yapılan işlemler,
tüm sisteme yansır. Güvenli ve şeffaf olmasının temel nedeni de budur. İşlevi
en temelde veri saklamak olduğu için finans sektöründe değerlendirmeye oldukça
uygundur.
Blokzincir teknolojisinin verileri ağ içerisinde dağıtık olarak depolaması, herhangi bir noktada yaşanabilecek olası arızaların sistem genelinde ciddi problemler yaratmasını engeller. Verimliliği en üst düzeyde arttırmayı hedefleyen işleyiş sistemi iş süreçlerini dönüştürmeye de yardımcı olur. Veri güvenliğini ve bütünlüğünü önceleyen kriptografik altyapıya sahip olması bu anlamda önemlidir.
Kripto Para Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
Kripto para fiziki yapıya sahip olmasa da geleneksel fiat birimlerinde olduğu
gibi yatırım yapma imkanı sunar. Dijital borsalar bu anlamda alıcı ve satıcıları
bir araya getiren oluşumlar olarak hizmet verir. Bu piyasayı etkileyen bazı
faktörlerse aşağıdaki gibidir:
" Teknolojik Gelişmeler: Gelişen teknoloji bu piyasa üzerinde de dönüşümlere
neden olur. Farklı algoritmalar, yeni kripto paralar ve güncellenen protokoller
gibi yenilikler dijital para piyasasının işleyişini etkiler.
" Psikolojik Faktörler: Panik, kaçırma korkusu, belirsizlik ve şüphe gibi psikolojik faktörler kripto paralara olan talebi belli oranda etkiler.
" Medya: Kripto paralarla alakalı ana akım medyada veya sosyal mecralarda çıkan; haberler, yorumlar, analizler, spekülasyonlar talep unsuru üzerinde önemlidir.
" Regülasyonlar: Yasal statüsü ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Destekleyici regülasyonlar kripto paralara olan talebi artırırken engelleyici olanların azalttığı görülmüştür.
Para piyasalarının temel işleyişi, yatırımcılar arasında emir havuzu oluşturmak
ve bu sayede alıcı-satıcı eşleşmelerini sağlamaktır. Sürekli gelişen bir döngü
içerisinde olan sistem arz-talep dengesine ve piyasa içi faktörlere bağlı olarak
değişim içerisindedir.
Kripto Para Borsaları Nelerdir?
Yatırım yapmak isteyenlerin, beklentilerine uygun bir borsa tercih etmesi son
derece mühimdir. Bu bağlamda öne çıkan ve geniş kitleler tarafından kabul gören
bazı firmalar vardır.
Binance
2017 yılında Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, günlük 65 milyar dolar
işlem hacmine sahip olan en büyük kripto para borsasıdır. 40 dilde müşteri hizmeti
desteği vermesiyle birlikte 2020 yılında, Binance TR adında bir platformu da
kullanıma sunmuştur. Türkiye'de faaliyet gösteren Kripto
para borsası, kullanıcıların TRY üzerinden işlem yapmasına imkan tanımıştır.
Bununla birlikte Binance, 250'den fazla kripto paranın alım-satım işlemlerinin
yapılabileceği bir cüzdandır.
Coinbase
Halka açık bir şirket olmasıyla dikkat çeken Coinbase, 2012 yılının Mayıs ayında
kurulmuş ve günümüzde önemli bir kripto borsası haline gelmiştir. 250'den fazla
kripto para birimi üzerinde işlem yapılmasına imkan tanısa da diğer borsalara
göre daha seçidir. Örneğin, Monero gibi para birimleri, Coinbase'te mevcut değildir.
Dünyada Öne Çıkan Diğer Borsalar
Binance, Binance TR ve Coinbase, yeni başlayanların rahatlıkla adapte olabileceği
kolay bir arayüze sahiptir. Bununla birlikte dünyada öne çıkan başlıca diğer
borsalar aşağıdaki gibidir:
" Bitfinex
" Huobi
" Upbit
" Kraken
" Bitstamp
" BTC - e
" Bithumb
Dijital varlık ticareti yapabileceğiniz borsaların her biri; işlem hızı, işlem
ücreti, arayüz, spot işlemleri, müşteri hizmetleri desteği gibi özelliklerine
göre birbirinden ayrılır. Bu bağlamda İngilizce bilmeyen yeni yatırımcıların,
Türkçe dil desteği sunan platformlara yönelmesi, işlemleri anlaması açısından
daha önemlidir. Aynı zamanda kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulması
gereken en mühim kriterler arasındadır.
Kripto Para Yatırımı Nasıl Yapılır?
Kripto para yatırımı yapmak isteyenlerin öncelikle bir borsada hesap oluşturması
gerekir. Bu varlıkların alım-satım işlemleri her ne kadar anonim olsa da borsalara
kayıt olurken şahsi bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Tercih ettiğiniz platformların
üyelik prosedürlerine göre bu süreci rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Ancak bu
noktada öne çıkan en mühim detay, borsanın bilgilerinizi ne derece güvenli bir
şekilde muhafaza ettiğidir.
Binance, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına çeşitli önlemler, yasal düzenlemeler ve lisanslara sahiptir. Aynı özveriyi Coinbase de göstermekte ve bilhassa işlem yapılacak kripto para seçimlerinde dikkatli davranmaktadır. Sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz bir borsa seçmeniz ardından yatırımlarınızı bilinçli bir şekilde yapmaya dikkat etmelisiniz.
Bitcoin Yatırımı
Bitcoin, ilk kripto para olması ve son derece geniş bir kitle tarafından kabul
görmesi açısından günümüzün en değerli dijital varlığıdır. Fiyat açısından henüz
Bitcoin'i geçen bir altcoin olmasa da ücretinin çok yüksek olması, yeni yatırımcıların
tercih etmemesine neden olmuştur. Bununla birlikte Bitcoin yatırımı yapmak isterseniz
neredeyse tüm kripto borsalarında işlem yapabileceğinizi ifade etmek mümkündür.
Eğer geleneksel para birimleriyle de işlem yapılan bir borsa tercih ederseniz
TRY veya Dolar üzerinden çekim yapabilirsiniz.
Ethereum Yatırımı
Bitcoin'den sonra en değerli dijital varlık olan Ethereum, ERC-20 kod sistemiyle
birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan açık kaynak kodlu bir blokzinciridir.
Zincirin kurumsal para birimi olan Ether, birçok borsada yatırım yapılabilecek
dijital varlıklar arasındadır.
SOL Yatırımı
Yüksek kullanılabilirlik ve işlem hızı özellikleriyle öne çıkan SOL, madencilik
veya yatırım yoluyla elde edilebilir. Madencilik faaliyetleri yeni başlayanlar
için karmaşık olsa da borsalar üzerinden Solana ticareti yapmak daha kolaydır.
Binance, Coinbase ve Kraken başta olmak üzere neredeyse tüm borsalarda alım-satım
faaliyetlerinin yapılması mümkündür.
Kripto Para Borsaları ve Geleneksel Sistem Arasındaki Farklar
Geleneksel fiat sistemleri, finansal işlemlerin merkezi bir otorite tarafından
kontrol edildiği, bu nedenle işlem hızı ve ücretlerinin yüksek olduğu borsalardır.
Kripto borsaları ise eşler arası işlem yapma imkanı tanıyan platformlardır.
Bu nedenle işlem hızları geleneksel sistemlere kıyasla daha yüksektir. Ayrıca
işlem ücretlerinin düşük olması da diğer sistemlerin aksine daha avantajlı olmasını
sağlamıştır.