Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 10 bin yeni personel alınacak

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 10 bin yeni personel alınacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye kurmaya başladıkları; Dijital Gençlik Merkezi, Balbucks, NE10, tedavi merkezleri, spor kompleksleri, Balmek gibi kuruluşlarda çalışacak 10 bin yeni personeli belediye ve belediyenin kendi şirketlerine alacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yılmaz, Balbucks'ların mayıs ayına kadar tamamlanacağını da söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 18:54, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 18:53
Yazdır
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 10 bin yeni personel alınacak

"Söz uçar eser kalır Projeler hazır" diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosunu açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye şirketlerinde yapılacak istihdam müjdelerini bir bir açıkladı. Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Başkan Yücel Yılmaz, ilk olarak Varan 1 başlığı altında "20'de 20 Balıkesir Hamlesi"ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; Balbucks, Dijital Gençlik Merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesini sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi. Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti.

10 bin yeni istihdam sağlanacak

Manifestoda yaptıkları işleri yaparken bazı şeyleri danıştıklarını, bazı işlerin patlama noktasına gelme işlemini farklı ilçelerde yaptıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, belediye şirketlerine alınacak personel hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi bu yaptıklarımızın tam versiyonuna geçme zamanındayız. 20 ilçemize kuracağımız yeni işletmelerimize belediye şirketlerinde çalıştırılmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'mizin üstünde ve ek hizmet binalarımızda kariyer merkezimiz var. Hani açacağız diyorlar ya açılmışları burada var.

Biz geleceği ezbere yönetmiyoruz

Balbucks'a 9 bin 900 tane müracaat var. Bu başvuruların hepsi değerlendirilecek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışacak. Bunlar sallama değil, şu kadar insanı işe alacağım, yarın şurayı yapıyorum, öbür gün burayı yapıyoruz değil.

Hiçbir esnafımızın işini bozmadan yapıyoruz

Yaşanmışlıklardan birikmiş tecrübelerle hayatın gerçeklikleriyle uyumlu, hiçbir esnafımızın işini bozmadan, pastayı büyüterek imkan sağlıyoruz. Bir yere biz bir şey açıyorsak o açtığımız şey özel sektörün rolüne bürünüp orada ticareti yapan insanların işini bozmak ile alakalı değil."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber