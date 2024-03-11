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Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ile Yunanistan araasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara'da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 19:45, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 19:47
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Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığından toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara'da siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır. Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. Başbakan Miçotakis'in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

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