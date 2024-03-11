Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla il değiştiren kapı komşuları 2 dakika farkla iftar açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonrası ezan saatleri eşitlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 19:56, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 21:38
Yazdır
Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nda oturanlar, kapı komşusu olmalarına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyordu. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan mahallede bir adımla iller değişirken, bölgede iki cami olduğundan kimi zaman ezan sesleri karışıyordu. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, artık iftarlarını ikişer dakika farkla açmıyor. Bölgede bulunan ve arası yaklaşık 100 metre olan iki camiden artık aynı anda ezan sesleri yükseliyor. Mahalleliler, ilçe müftülerinin yaptıkları görüşme sonrasında aradaki zaman farkının ortadan kalktığını belirtti.

"İki adımla il değişiyor, artık ezan saatleri bir"

Samsun'un Terme ilçesi tarafında bakkal dükkanı bulunan ancak aslen Ordu İkizceli olan Turan Kışla, "Bir tarafım Ordu, bir tarafım Samsun. Burada hep birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Önceden burada 2 dakika ezan farkı vardı, şu an onlar eşitlendi. Tüm vakitler aynı saat, aynı dakika içerisinde okunuyor. Burada tatlı tartışmalar oldu, o nedenle artık eşitlendi. İki adımla iller değişiyor" diye konuştu.

"Zaman farkı ortadan kalktı"

Ordu İkizce Şentepe Mahallesi Muhtarı Engin Arslan ise, "Önceden dakika farkları ile oruç açıyorduk ancak bu yıl karar alındı. Zaten herkes akraba. Bu nedenle ortak noktada buluşarak bir akşam bir caminin yanında, diğer akşam diğer caminin yanında iftar programı yapıyoruz. Bu vesileyle de aradaki farkı ortadan kaldırmış olduk. Bize göre güzel de oldu. Bu yıl için farklı okunmayacak ama ilerleyen yıllarda ne olur onu bilemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Önceden karışıklık olabiliyordu, artık olmayacak"

İkizce tarafında ikamet eden Fahrettin Kışla, "Artık aradaki zaman farkı ortadan kalktı. Bu zamana kadar 2 dakika farkla ezan okunurdu artık o kalktı. Terme tarafı geç okunuyordu, artık birlikte ezan okunuyor. Bize göre daha iyi oldu. Önceden insanlar şaşırabiliyordu ama artık aynı" şeklinde konuştu.

Her iki mahallelinin aldığı ortak kararla bir akşam Samsun tarafında, diğer akşam ise Ordu ili tarafında iftar programı düzenlenecek. İftar programları, mahallerde bulunan camilerin alanında yapılacak.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber