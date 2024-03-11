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Bakan Işıkhan: Milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irademiz var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız, milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irademiz var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 22:07, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 22:33
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Bakan Işıkhan: Milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irademiz var

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Vefa Buluşması İftar Programı"na katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından programda konuşan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" için birliğe ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu, farklı dinlerden ve dillerden insanların bir arada yaşadığı Mardin'in birlik ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu söyledi. "Bugün farklı dinlerden temsilcilerimiz de aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum" diyen Bakan Işıkhan, "Ramazan ayı, kendimizi maneviyata adamak, dayanışma içinde olmak ve toplumumuzun bir parçası olarak sorumluluklarımızı hatırlamak için bizlere fırsat sunar. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir ve bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, birbirimizin inançlarını, değerlerini anlamak ve saygı göstermek, toplumumuzda barış ve uyumun temelini oluşturur" dedi.

Bugün uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız, milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı, sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilebilecek bir gelecektir. Bu nedenle Türkiye Yüzyılı için birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, tıpkı Mardin gibi, tıpkı sizler gibi bu beraberliği temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği bir söz var; 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' İşte biz hep birlikte Türkiye olmayı, hep birlikte Mardin olmayı vadediyoruz. Hiç kimsenin diline, dinine, inancına, rengine bakmadan herkesin oyuna ve herkese hizmet etmeye talibiz" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Çelik, Mardin Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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