İki takımın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak da sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

- Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 29 25 3 1 64 17 47 78 2.FENERBAHÇE 29 24 4 1 76 23 53 76 3.TRABZONSPOR 29 15 4 10 49 37 12 49 4.BEŞİKTAŞ 29 14 4 11 39 34 5 46 5.KASIMPAŞA 29 12 7 10 50 51 -1 43 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 29 12 6 11 37 33 4 42 7.ÇAYKUR RİZESPOR 29 11 6 12 33 46 -13 39 8.BITEXEN ANTALYASPOR 29 9 11 9 33 32 1 38 9.EMS YAPI SİVASSPOR 29 9 11 9 35 39 -4 38 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 29 8 12 9 42 38 4 36 11.YILPORT SAMSUNSPOR 29 10 6 13 35 38 -3 36 12.CORENDON ALANYASPOR 29 8 12 9 37 42 -5 36 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 29 10 9 10 36 42 -6 36 14.TÜMOSAN KONYASPOR 29 7 11 11 30 41 -11 32 15.GAZİANTEP FK 29 8 7 14 33 41 -8 31 16.MKE ANKARAGÜCÜ 29 6 12 11 34 38 -4 30 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 12 11 33 40 -7 30 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 7 8 14 33 37 -4 29 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 29 6 8 15 33 61 -28 26 20.İSTANBULSPOR 29 3 7 19 22 54 -32 13

Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)