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12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 00:04, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 00:08
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12 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ve basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/18.59)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Dünyası Buluşması'na katılacak, Bayraklı'da halkla bir araya gelecek, Bornova'da iftar programına katılacak.

(İzmir/15.00/18.00/19.22)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekonomiyi Kadın İşletmeleriyle Büyütmek", "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" ve "Yargıda Kadınları Güçlendirmek" etkinliklerine katılacak.

(New York)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beypazarı Belediye Başkanlığını, 15 Temmuz gazisi Hasan Güleç'i, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi Bürosu'nu, esnafı ziyaret edecek, Karadenizliler ve Bartınlılar Buluşması programına katılacak, Nallıhan'da Çayırhan Kömür İşletmeleri AŞ'ye, Çayırhan Elektrik Üretim AŞ'ye ziyarette bulunacak, Çayırhan Mahallesi Kültür Merkezi'nde iftar programına katılacak.

(Ankara/14.00-19.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Hamam Yolu Caddesi esnafını ziyaret edecek, "İnşaat ve Sanayi Sektöründe Hizmet Veren İş İnsanları ile İftar Programı"na iştirak edecek.

(Eskişehir/15.00-19.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce ve Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Düzce/12.30/Bolu/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Denizli Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Kalkınma Ajansı Denizli Projeleri Açılış Töreni ile Denizli Toplu Fabrika Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Denizli/09.30-16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırık Varyantı Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak, valiliği ziyaret edecek, Küre Uzunöz tünel inşaatını inceleyecek, esnafla bir araya gelecek, İnebolu ve Abana Sahil Düzenleme İnşaatı Projesi'nde incelemelerde bulunacak, AK Parti Bozkurt İlçe Seçim Bürosu'na ziyaret gerçekleştirecek, iftar programına katılacak.

(Kastamonu/12.00-18.55)

3- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek Müslüman Alimler İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.14)

SPOR

1- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu beşinci haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın MHP Riesen takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına konuk olacak.

(Milano/22.00)

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