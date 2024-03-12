Burcu Köksal: O müteahhit istedi diye partiden gitmem

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediyesi başkan adayı olan Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını açıkladı.

Köksal'ın bu sözleri DEM Parti ve ittifaka zarar geleceğini düşünen CHP'lilerin tepkisini çekti.

Özgür Özel toparlamaya çalıştı

Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burcu başkan, Afyon'da konuşurken, 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Seçildikten sonra Afyon Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu kapıyı gösterdi

Köksal'a tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Köksal'a kendisine başka parti bulmasını söyledi.

Burcu Köksal: Tavrım net

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal, tavrının net olduğunu belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem"

Köksal'ın ayrıca Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde İmamoğlu'nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği ortaya çıktı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu iddiayı dile getiren gazeteci Melik Yiğitel, ikili arasındaki durumun giderek sertleştiğini belirtti.