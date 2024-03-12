Annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 17:58, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 18:00
Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile üniversite öğrencisi oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.
Zanlının, polis merkezine giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cesedi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Furkan T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Furkan T, savcılıkça sorgulandıktan sonra çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.