Bakan Göktaş: Çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Bankadan %0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
CHP il başkanlığındaki para sayma görüntülerine soruşturma başlatıldı
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
Ankara BB'den EGO otobüsünün devrilmesine dair açıklama
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazası dosyası kapandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Adli ve İdari Yargı ana kararnamesine ilişkin takvim yayımlandı
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Naci Görür, o şehri uyardı: 7 ve üzerinde deprem olursa hayat felç olur
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve Euro tarihi zirvesini yeniledi
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Milyonlarca İstanbulluya uyarı: Duraklarda maske takın!
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
2024 fitre bedeli ne kadar?
2024 fitre bedeli ne kadar?
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
'İstihdam oranımız yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı'
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
KKTC'de 'sahte diploma' skandalı! Başkan ve eski yardımcısı tutuklandı
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme yapılacak
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
Bakan Şimşek'ten parasal sıkılaşma mesajı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not İKM'nin dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş: Çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 07:37, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 09:11
Yazdır
Bakan Göktaş: Çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu kapsamında geldiği BM Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubunun AB öncülüğünde düzenlenen "kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yatırım yapmak" konulu yan etkinliğe de katıldı.

Filistin'deki çatışmanın ortasında bulunan kadın ve kız çocuklarına değinmeden, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunun konuşulamayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Tüm tarafları ateşkes çağrısına derhal uymaya ve Gazze'ye engelsiz, devamla ve süratle insani yardım sağlamaya davet ediyorum. Bu bağlamda, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararını hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Türkiye olarak kadınların her alandaki varlığını ve aktif katılımını önemseyip güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana ulusal eylem planları aracılığıyla şiddetle mücadelede yol haritamızı belirliyoruz. Toplumsal farkındalığın artırılmasının, şiddeti önlemede en önemli adımlardan biri olduğuna derinden inanıyoruz."

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklara kadın sığınma evleri aracılığıyla hizmet verdiklerini belirten Göktaş, "Kadın sığınma evlerinde daha etkin hizmet verebilmek için risk ve ihtiyaçlara göre uzmanlaşma çalışmaları yürütüyoruz. Ülkemizin her ilinde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" dedi.

Göktaş, konuşmasını "Şiddetle mücadelede kapsayıcı stratejiler ve programlar yoluyla kadınların güçlendirilmesinin önemini" vurgulayarak tamamladı.

Öte yandan Bakan Göktaş, toplantının ardından Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile bir araya geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber