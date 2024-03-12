Meteoroloji il il sıraladı: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kente uyarı

Kış sona erdi, bahar aylarının ilk günleri sağanak ile geldi. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar yükseliyor, sağanak ise yeniden yurt geneline yayılıyor. Bugün 6 kent için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, 12 Mart 2024 hava durumu tahminlerinde yağış beklenen illeri tek tek paylaştı. İşte günün tahminleri...

12 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esecek.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 6 kenti gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İşte sarı kod ile uyarı alan iller: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ.

TRAKYA'YA 'KUVVETLİ SAĞANAK' UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu