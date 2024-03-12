'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
İstanbul'da 'CHP binasında para sayma görüntüsü' başlığıyla servis edilen görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Mart 2024 08:47, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 08:59
Bazı sosyal medya hesaplarınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde para sayma anları yer alıyordu.
CHP, görüntülerin 2019 yılında çekildiğini, il başkanlığı binasının satın alındığı zamana ait olduğunu açıklamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.