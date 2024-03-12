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Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü

Bankaların, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdüğü belirtildi.

Haber Giriş : 12 Mart 2024 09:19, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 09:25
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Enflasyonu düşürmek kapsamında hala canlı iç talebi soğutmak ve bu kapsamda kredi büyümesini sınırlamak için sıkılaşma adımları bekleniyordu. Bankacılar sektörde kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü belirterek, enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan 3 bankacılık kaynağı azami taksit sayısının 12'den üçe kadar indirildiğini belirtti. Bir kaynak kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandığı ifade etti.

BDDK verilerine göre 12 aylık değişime bakıldığında toplam kredilerde yüzde 50'nin üzerinde büyürken, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü.

Faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde

Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.

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