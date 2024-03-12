MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor

MAK Danışmanlık'ın 21 Şubat-9 Mart büyükşehirler anketine göre Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde. Urfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la YRP zorluyor.



Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, 31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 30 büyükşehirde yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.

"Belediye başkanlığı seçiminde sizin için parti mi aday mı önemli" sorusuna ise yüzde 46 "Hem aday, hem parti önemli" yüzde 33 ise "Parti önemli" yanıtını verdi.

"Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir" sorusuna yüzde 48 "Hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar" karşılığını verirken yüzde 13 ise "Ahlaki ve sosyal sorunlar" dedi.

Anketin kent kent seçim sonucuna yönelik oy oranları ise şöyle:

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