YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2024 11:03, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 11:14
ÖSYM internet sitesinden Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI