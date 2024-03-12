GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Mart 2024 11:09, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 11:10
Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme faizi yüzde 3 olarak belirlendi.
Karar Nisan'dan ayından itibaren geçerli olacak.