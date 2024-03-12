Dolar günü 32,05 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,05 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 17:35, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|32,0100
|32,0110
|32,0520
|32,0530
|Avro
|34,9610
|34,9620
|34,9790
|34,9800
|Sterlin
|41,0310
|41,1490
|40,9100
|41,0300
|İsviçre Frangı
|37,4950
|37,6800
|37,1930
|37,3800
|ANKARA
|ABD Doları
|31,9800
|32,0600
|32,0220
|32,1020
|Avro
|34,9210
|35,0010
|34,9390
|35,0190
|Sterlin
|40,9710
|41,1810
|40,8500
|41,0600