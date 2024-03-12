Dolar günü 32,05 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış ALIŞ SATIŞ ABD Doları 32,0100 32,0110 32,0520 32,0530 Avro 34,9610 34,9620 34,9790 34,9800 Sterlin 41,0310 41,1490 40,9100 41,0300 İsviçre Frangı 37,4950 37,6800 37,1930 37,3800 ANKARA ABD Doları 31,9800 32,0600 32,0220 32,1020 Avro 34,9210 35,0010 34,9390 35,0190 Sterlin 40,9710 41,1810 40,8500 41,0600