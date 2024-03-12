Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
İstanbul'da ölümlü kazaya neden oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı. Talepnamenin 1 hafta içinde ABD'ye iletileceği bildirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Mart 2024 12:21, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 13:50
Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.
Adalet Bakanlığı iade için ABD makamlarıyla irtibata geçti.
Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.
BAKAN TUNÇ: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.
Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.