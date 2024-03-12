Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 12:31, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 12:57
27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.