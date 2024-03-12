Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye. pic.twitter.com/aUBfar46ff TFF (@TFF_Org) March 12, 2024

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."