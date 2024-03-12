Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye. pic.twitter.com/aUBfar46ffTFF (@TFF_Org) March 12, 2024
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."