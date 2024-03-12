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İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı

İstanbul'da görev yapan memurların bazıları mükerrer olarak farklı ilçelere sandık görevlisi yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mart 2024 15:50, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 15:51
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İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, sandık başkanı ve memur üye görevlendirmeleri ilgili memurun ikamet ettiği veya görev yaptığı İl/İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. İstanbul'da görev yapan bazı memurlara hem sandık başkanı olarak görevlendirildi hem de İstanbul'un farklı bir ilçesinde dışarıdan seçim görevlisi olarak atandı. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin iptali için ilgili memurların İl veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına giderek itiraz etmeleri istenmekteyse de bu işlem büyükşehirlerde fazla zaman almaktadır.

Bir memurun bir yerde görevlendirilmesi yapıldıysa, o memurun başka bir sandıkta görevinin olmaması mantık sahibi her bireyin bileceği iştir. Sandık başkanı veya memur üye olarak görevlendirilen kişilerin başka bir ilçede sandık işlemleri için görevlendirilmemesi gerekir. Mükerrer görevlendirmeler yazılım ile önlenebilir.

İSTANBUL'DA BULUNAN İL/İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARI, MÜKERRER YAPILAN GÖREVLENDİRMELERİ RE'SEN İPTAL ETMELİDİR.

Büyükşehirde ikamet eden herkesin bildiği üzere, İstanbul'da bir semtten başka bir semte gitmek yarım gün veya mevkinin uzaklığına göre daha fazla zaman almaktadır. Hal böyle olunca, İstanbul'un Tuzla ilçesinde ikamet eden memurun, İstanbul'un Bağcılar veya ikametine daha uzak bir ilçede görevlendirilmesi gerek ulaşımın zor olması gerekse de o memurun görevlendirildiği sandığı hazırlaması için varması gereken saatten önce sandığın olduğu bölgeye ulaşamamasını beraberinde getirmektedir. Bir ilçesinde görevlendirilen memurun, mükerrer olarak görevlendirilmesinin yapıldığı İl veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına giderek itiraz etmesi zaman ve emek kaybıdır.

İKAMETİNİN DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN SANDIK BAŞKANI VEYA MEMUR ÜYELERİN KISMEN OY KULLANMALARI DA ENGELLENMEKTEDİR.

Büyükşehir'de görev yapıp da sandık başkanı veya memur üye olan kişiler, ikameti dışında başka bir ilçede görevlendirildiğinde mahalle muhtarlığı gibi kendi tercihini sandığa yansıtacağı konularda oy kullanamamaktadır. Esasında bu tür sorunlar, yazılımla belirlenen algoritmalar doğrultusunda sandık kurulları teşekkül ettirilerek kolay hale getirilebilir. Kişinin ikametinin olduğu bölgede görevlendirilmesi, birden fazla görevlendirmenin olmaması vs. gibi konular İl veya İlçe Sandık Kurulu Başkanlıkları için de zaman alıcı işlemdir. Çünkü bu şekilde yapılan görevlendirmelere itirazlarda olacağı için, bu itirazların incelenmesi ve karara bağlanması da zaman alacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuyla ilgilenmesi ve tüm il veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına yazı yazarak, mükerrer görevlendirmelerin önlenmesini istemelidir ayrıca yapılan mükerrer görevlendirmelerin re'sen iptali gerekmektedir.
Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK
https://uye.memurlar.net/profil/958402/

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