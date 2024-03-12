Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı programlara katılmak üzere bulunduğu Beypazarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildiren Tunç, kazaya karışan sürücü ile annesinin Mısır üzerinden ABD'ye geçtiğini, adli yardımlaşma kapsamında ABD ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Şüphelilerin iade dosyası ve geçici tutuklama evrakının 7 Mart'ta ABD'ye iletildiğini aktaran Tunç, "Bugün itibariyle de ABD'den bize cevabi yazı geldi. Bu cevabı yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." diye konuştu.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca takip edildiğini söyleyen Tunç, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen, 1 kişinin vefatıyla, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir trafik kazası. Sonrasında 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği, soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Bu kapsamda hemen adli süreci, özellikle hem önce Mısır'dan, sonra ABD'den talep ettik. İadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Yine dün itibariyle bu kapsamda 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havaalanına bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü, oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz."

- "Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerel seçimlerin son seçimi olacağı" ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın "Erken seçimle Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğine" ilişkin açıklamaları anımsatılan Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Anayasa'daki kuralı hatırlattığını bildirdi.

Bozdağ'ın Anayasa'nın 116. maddesindeki "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM'nin seçimin yenilenmesi kararı alması halini" hatırlattığını aktaran Tunç, bunun 5'te 3 çoğunluğa, yani 360 milletvekilinin oyuyla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bakan Tunç, "O günlere daha çok zaman var. Önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde neler olur, neler biter, Mevla'm neler gösterir? Vatandaşlarımız 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durdu. Şimdi 18. sandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabii Anayasa'ya göre 'Son seçimim' dedi gençlere. Burada tabii Anayasa'nın başka maddeleri de var. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor." diye konuştu.

- "Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir"

Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı.

Söz konusu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydeden Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı, bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Neticede bunların da kuralları var. Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir." dedi.

Partilere bağış kampanyasında verilen hesap numaralarının bulunduğunu, bu paraların söz konusu hesap numaralarına yatan para mı olduğunun araştırılacağını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Bunlar acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Çünkü böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Bu konuda lehte çok aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Yani bu para genel merkez tarafından mı ödendi, yoksa bu paradan mı ödendi? Tüm bunlar hepsi muallakta olan konular. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması, tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığının inceleyeceği hususlar. İncelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır."

Bakan Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin tapu kayıtlarına da bakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Tüm bunları inceleyecek. O görüntülerde ismi geçenler, o görüntülerde bulunan kişi ifadelerine başvurulacaktır. Orada bir suç unsuru var mı yok mu, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."