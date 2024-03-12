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Organize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç, Edremit, Gönen, Marmara, Dursunbey, Susurluk, Balıkesir merkez Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Gökköy Sanayi Sitesi, Marmara Sanayi Sitesi ve Galericiler sitesiyle Balıkesir genelinde 25 bin gence istihdam sağlanacağını açıkladı. Başkan Yılmaz, "Gıda mühendisliğinde, hemşirelikte, finans, işletme, okuyan öğrencilerimizin hepsi OSB'lerde iş bulacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 17:21, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 17:22
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Organize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısı

"Şehir Ekonomisi ve İstihdam" projelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in çocuklarının, Balıkesir'de doyacakları birçok Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Bigadiç ve Edremit'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Gönen Sera İhtisas OSB, Balıkesir OSB Genişleme Etabı, Marmara OSB Genişleme Etabı, Dursunbey OSB, Susurluk Besi İhtisas OSB'leri, Bakanlıkla beraber yapacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, arsa tahsis sözleşmelerini teslim edeceklerini de ifade etti. Jeotermal Sera ve Otel, Galericiler Sitesi, Gökköy Sanayi Sitesi ve Marmara Sanayi Sitesi ile birlikte toplamda 25 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Göç değil geriye dönüş sağlayacağız

Şehir ekonomisi ve istihdamı düşünen, öncelikli gündemine alan bir belediye başkanı olduğu takdirde o şehirde huzur olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "En önemli konumuz bu. Bir belediye başkanı şehir ekonomisi ve istihdam ile her şeyi planlarsa şehirde göç değil geriye dönüş olur. Bigadiç ve Edremit'e kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile Türkiye'nin ihtiyacından daha fazla çiçek üretilerek havaalanı ile Avrupa'ya ihraç edilecek. Buradalar gençler için tam bir istihdam alanı" dedi.

26 milyon insana daha ucuz ürün sağlayacağız

Başkan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönen Sera İhtisas OSB sayesinde Antalya'dan Marmara Bölgesi'ne nakliye edilen sebze ve meyveleri artık biz buradan temin edip 26 milyon insanın nakliye parasıyla daha pahalıya; domates yemesini, marul yemesini, muz yemesini engelleyecek bir projemiz. Bizim gıda mühendisliğinde okuyan öğrencilerimizi de, hemşirelik de okuyan öğrencilerimizi de, finansta, işletmede okuyan öğrencilerimizi de istihdam edeceğimiz yer. Marmara OSB Genişleme Etabı, Susurluk Besi İhtisas OSB ve Dursunbey OSB'de de istihdam sağlayacağız.

İlçeleri ile güçlü Balıkesir

Biz şunun derdindeyiz, Balıkesir'in bütün ilçeleri güçlü olsun, bütün ilçelerin nüfusu korunsun, nüfus orada artsın, aş, iş olsun. Balıkesir'deki insanların hepsinin boğazından geçen gıdanın gelirin yüzde 65'i tarıma dayalı. Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi yakınında 120 dönüm yer satın aldık, Galericiler Sitesi'ni de oraya taşıyıp orada bir ihtisas yapacağız. Gökköy Sanayi Sitesi'nin de yer ile ilgili sorunu çözemezsek parasını verip yeni yer alacağız. Gökköy bölgesinde tamamen sanayici olup dükkan alamayan insanlarımıza da yeni dükkanlar açacağız. Ticaret yapan insanların emek külfet dengesi içerisinde kira maliyetlerini aşağıya düşürecek, Baltok üzerinden yeni iş yerleri yapacağız. Marmara Sanayi Sitesi'ni de yapılacak."

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