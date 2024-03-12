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Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bütün İslam coğrafyası, bütün yakın coğrafyamız onun gözünün içine bakıyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2024 20:05, Son Güncelleme : 12 Mart 2024 20:04
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Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor

Küre Uzunöz Tüneli inşaatında incelemede bulunan Uraloğlu, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Uraloğlu, ardından İnebolu ve Abana ilçelerindeki sahil düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Bozkurt ilçesine giden Uraloğlu, ilçe meydanında yaptığı konuşmada, bölgenin ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Her görevin bir süresi olduğunu belirten Uraloğlu, "Bir belediye başkanı seçeriz, 5 yıl görev veririz, 5 yıl sonra aynı arkadaşla devam etme noktasında iradeniz olursa onu değerlendiririz, anketlerde, temayül yoklamalarında. Yok olmadı, yenileriz, kan tazelemesi yaparız. Bu görev değişikliklerinde en önemli taraf budur. Onun için yola çıktığımız bütün arkadaşlarımızla beraber, hatta yolda gemimize, trenimize, arabamıza yeni insanlar almaya gayret ederiz ama yolda kimse insin istemeyiz. Dolayısıyla bizim amacımız hizmettir. Size daha iyi hizmet edebilmek adına buradaki belediye yönetiminde, belediye başkanının da AK Parti'den olması lazım ki size daha iyi hizmet edebilelim." diye konuştu.

Aday belirleme sürecinin hassasiyetle yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bütün İslam coğrafyası, bütün yakın coğrafyamız onun gözünün içine bakıyor. Bir görev için Cibuti'ye gitmiştim. Oradaki insanlar, 'Sizden Allah razı olsun' diyor. 'Niye?' diye sordum. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçtiniz ya, Allah sizden razı olsun' diyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme sürecinde belli illeri 2,5 saat dinlediğine şahit olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yoklaması yapıyoruz, teşkilat yoklaması yapıyoruz, anket yapıyoruz. Yetmedi, Cumhurbaşkanı'mız bütün illeri topluyor, onlarla istişare ediyor ve kimin aday gösterileceğine karar veriyor. Onun için bizim de bütün bu istişareler sonucunda adayımız Ekrem Acar kardeşimizdir. Dolayısıyla onun haricindeki adaylara bizim söyleyeceğimiz sözümüz yoktur. Allah yollarını açık etsin. Biz bu şekilde yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Bozkurt'ta yaşanan sel afetini hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sel afeti yaşandığında ben Karayolları Genel Müdürü idim. Bu binaları tekrardan yaptık, daha iyilerini yaptık. Derenin üzerinde köprüler yaptık, dere tahkimatıyla ilgili düzenlemeler yaptık. Bunların daha iyisi gerekiyor mu? Daha iyisi gerekiyor. Belediye başkan adayımızın bana söylediği üç konu var. Bunlardan biri, Devrekani yolu. Başlattık yolu, bu vesileyle inşallah onu hızlandıracağım. Diğeri liman. Şimdi burada bir ekibimiz var, gerekirse ikinci ekibimizi de yollarız, onu da hallederiz. Burada yapılan TOKİ ile ilgili bazı problemlerin olduğunu da aktardılar. Bu hafta içerisinde bu konuyla ilgili de bir ekip göndereceğiz. İnternet hızıyla ilgili taleplerinizi de halledeceğim. Bizim sizden isteğimiz, 31 Mart akşamına kadar herkesten AK Parti'ye oy istemenizdir. Durmak yok yola devam."

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