Ekim 2008 sonrası 657 SK. kapsamına girenler isteğe bağlı iştirakçi olabilirler mi?

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5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak sistemi bulunur. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 hükümlerinde yer almıştır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.



Sonuç, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

Yani, isteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır ve 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.