İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İ.D'nin kullandığı 34 FDT 958 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

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