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Anayasa Mahkemesi, 14 Mart'ta 13 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 14 Mart 2024 Genel Kurul Gündem açıklandı. Mahkeme gündemine toplam 17 dosya aldı. Bunlardan 13 tanesi hakkında esastan karar verecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mart 2024 10:00, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 08:51
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Anayasa Mahkemesi, 14 Mart'ta 13 dosyayı esastan görüşecek

Askeri kurumlarda iken ilişiği kesilenlerim meslek icrasının yasaklanması görüşülecek
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un
23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin iptaline
karar verilmesi talebi.

Söz konusu düzenleme:
Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına diş
hekimliği fakültelerinde okuyan diş hekimi subaylardan yükümlülük süresini tamamlamadan
mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük
süresince diş hekimliği mesleğini icra edemezler.

Davaların ayrılmasına ilişkin düzenleme görüşülecek
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 362. maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Söz konusu düzenleme:
"Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya
sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya
kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara
bakmaya devam eder."

Adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti
bağlayıcı bir ceza alanların uzman çavuş atanmasına ilişkin düzenlemenin iptali
görüşülecek
18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7.
maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Söz konusu düzenleme:
"Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından
otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olanların,"

Esastan görüşülecek bazı dosyalar ise şunlar
- 25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 20. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 98. maddenin;
A. Dördüncü fıkrasının,
B. Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

-20/4/2021 tarihli ve (73) numaralı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi talebi.

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