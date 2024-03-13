Anayasa Mahkemesi, 14 Mart'ta 13 dosyayı esastan görüşecek

Askeri kurumlarda iken ilişiği kesilenlerim meslek icrasının yasaklanması görüşülecek

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un

23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin iptaline

karar verilmesi talebi.



Söz konusu düzenleme:

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına diş

hekimliği fakültelerinde okuyan diş hekimi subaylardan yükümlülük süresini tamamlamadan

mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük

süresince diş hekimliği mesleğini icra edemezler.



Davaların ayrılmasına ilişkin düzenleme görüşülecek

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 362. maddesinin (1)

numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.



Söz konusu düzenleme:

"Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya

sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya

kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara

bakmaya devam eder."



Adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti

bağlayıcı bir ceza alanların uzman çavuş atanmasına ilişkin düzenlemenin iptali

görüşülecek

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanun'un 7.

maddesiyle değiştirilen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.



Söz konusu düzenleme:

"Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından

otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olanların,"



Esastan görüşülecek bazı dosyalar ise şunlar

- 25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 20. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 98. maddenin;

A. Dördüncü fıkrasının,

B. Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.



-20/4/2021 tarihli ve (73) numaralı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar

verilmesi talebi.