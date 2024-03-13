13 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası'nda İş Dünyası Buluşması'na, ardından iftar programına katılacak.

(Bingöl/16.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da vatandaşlarla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

(İzmir/11.30-19.23)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM'de "Kapsayıcı ve eşitlikçi bir topluma yönelik dönüştürücü bir yaklaşım olarak Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" başlıklı yan etkinliğe, Bakanlık ve KADEM ortaklığında düzenlenecek "Türk ve Yabancı Kadın Liderler ve STK Başkanları Buluşması"na ve iftar programına katılacak.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi proje alanı ile İlk Evim, İlk İşyerim proje alanında incelemelerde bulunacak, esnafa ve AK Parti Karabük İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Soğuksu Mahallesi iftar programına iştirak edecek.

(Karabük/15.00-19.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunacak ve iftar programına katılacak.

(Niğde/13.30/Aksaray/17.00/18.56)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy YHT Garı'nda incelemelerde bulunacak, Sorgun ve Akdağmadeni'nde gar binalarının açılışını yapacak, Sivas'ta bazı ziyaretlerde bulunacak, toplu açılış törenlerine katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Yozgat/11.15/12.30/13.30/Sivas/15.00-18.35)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valiliği, Gürpınar ve Gevaş seçim ofislerini ziyaret edecek, halkla buluşacak, yem bitkileri tohum dağıtımına katılacak, Tuşba seçim ofisine, küçükbaş işletmelerine ziyarette bulunacak, sivil dayanışma inisiyatifi ve sektör temsilcilerinin iftar programına iştirak edecek.

(Van/10.30-16.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bvmw "Zukunftstag Mittelstand" (Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceği) etkinliği kapsamında konuşma yapacak, Alman iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelecek, Almanya - Türk iş dünyası STK temsilcilerinin iftar programına iştirak edecek.

(Berlin)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Müzesi'nin açılışına katılacak, Panorama Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Samsun Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'nın ardından Denizli Kent Müzesi'nin açılışına iştirak edecek.

(Samsun/10.30/11.45/12.00/Denizli/15.30)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/18.30)

2- Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin ve bir oyuncusu, Fenerbahçe ile yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Belçika ekibi son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.45/20.15)

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.15)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet, İsrail'in Hapoel Shlomo ekibiyle Litvanya'da tek maç eleme usulü oynanacak mücadelede karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu beşinci haftasında, I Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın Unicaja ekibini ağırlayacak, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka ise İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine konuk olacak.

(Bursa/20.00/Tenerife/23.00)

6- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel ekibine konuk olacak.

(Jastrzebie-Zdroj/22.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası, Armada Praxis Yalıkavak-Aksaray Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Muğla/17.00)