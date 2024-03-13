Putin: Rusya nükleer silah kullanmaya hazır

Finlandiya sınırına asker konuşlandıracaklarını açıklayan Rusya devlet başkanı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

İki ülkenin NATO'ya katılmasını "anlamsız bir adım" olarak nitelendiren Putin, nükleer savaş tehdidinde bulundu.

Putin, "Rusya'nın varlığı tehdit edilirse nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını" açıkladı.

Putin, ABD'nin Amerikan askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın, bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini de ifade etti.

"Nükleer savaşa gerek yok, ama olursa buna teknik olarak hazırız" dedi.

Kaynak:Reuters