İzmir'de evinde bıçaklanan kişi hastanede öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 08:02, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 08:03
Alınan bilgiye göre, Harun Kıyak (35), Barbaros Mahallesi'ndeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kıyak'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.