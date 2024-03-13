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Bakan Bolat: Esnafımıza 21 yılda 468 milyar TL destekte bulunduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Esnafımıza, Cumhurbaşkanımızın katkısıyla 21 yılda 468 milyar Türk Lirası finansman desteklerinde bulunduk" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2024 08:24, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 09:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, 2002 yılından bugüne kadar esnafa 468 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandıklarını kaydederek, "Esnafımıza, Cumhurbaşkanımızın katkısıyla 21 yılda 468 milyar Türk Lirası finansman desteklerinde bulunduk" diye konuştu.

'MİLLİ GELİRİMİZ 1.1 TRİLYON DOLAR OLDU'

21 yıldan bu yana Türkiye'ye pek çok değer katıldığını kaydeden Bolat, "Milli gelirimiz 4,5 kat artışla 1.1 trilyon dolara çıktı. İstihdamımız 19 milyondan 32 milyon 244 bine çıktı. Kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara çıktı. Ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayiden enerjiye kadar ihracatta büyük başarılar gösterildi. İhracatta 7,5 katı artışla 256 milyar dolar, hizmet ihracatında 100 milyar dolar sağladık. Bunlar hepinizin hayatına dokunan gelişmelerdi" diye konuştu.

'LAF DA YOK İŞ DE YOK'

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Bakan Bolat, "2019'dan sonra Ankara'da belediyeciliği gördünüz. 2019 öncesi ile sonrasında neler yapıldı, elinizi vicdanınıza koyup mukayese yapın. 'Az laf çok iş' diyorlar ama aslında laf da yok iş de yok. İddia da olmalı, icraatlar da olmalı. Altınok, Keçiören'de efsane belediyeciliği ile Ankara'yı dünya başkenti seviyesine çıkaracak, altın çağ yaşatacak bir aday var karşımızda" dedi.

'ALTINOK, ESNAF DOSTUDUR'

Turgut Altınok ise kendisinin 4'üncü kuşak esnaf olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Bizim çocuklar 5'inci kuşak. Altınok, esnaflıktan gelme, esnaf dostudur. Altınok kazanacak, inanın Ankara kazanacak. 1 yıl içinde Akyurt'taki fuar alanını bitireceğiz. En az 1 milyon turist gelecek. Ben eser yapmadım diyen bir belediye başkanı var. Bütçenin yüzde 4'ünü yardıma ayırmışsın. Yardım sözünü de doğru bulmuyorum. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsun. Altınok'ta proje de çok eser de çok. Vatandaşımıza yaptığımız yardımlarla, esnafımıza yıllık 50 milyarlık kaynak sağlamış olacağız. Vatandaş, bölgesindeki ve mahallesindeki esnaftan alışveriş yapacak. Ankara'nın son 5 yılda ticaretine, sanayisine bir şey kazandırmamıştır."

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