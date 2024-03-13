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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülkenin doğusunda güneşli hava hakimken batısında ise yağış etkili olacak. Ayrıca Muğla için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Mart 2024 08:32, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 09:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Öte yandan Muğla için ise sarı kodlu uyarı verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muğla il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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