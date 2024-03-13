Dolar günü 32,09 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL ALIŞ SATIŞ Alış Satış ABD Doları 32,0520 32,0530 32,0970 32,0980 Avro 34,9790 34,9800 35,1110 35,1120 Sterlin 40,9100 41,0300 41,0930 41,2100 İsviçre Frangı 37,1930 37,3800 35,5900 36,6020 ANKARA ABD Doları 32,0220 32,1020 32,0670 32,1470 Avro 34,9390 35,0190 35,0710 35,1510 Sterlin 40,8500 41,0600 41,0330 41,2430