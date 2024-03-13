Dolar günü 32,09 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 17:40, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,0520
|32,0530
|32,0970
|32,0980
|Avro
|34,9790
|34,9800
|35,1110
|35,1120
|Sterlin
|40,9100
|41,0300
|41,0930
|41,2100
|İsviçre Frangı
|37,1930
|37,3800
|35,5900
|36,6020
|ANKARA
|ABD Doları
|32,0220
|32,1020
|32,0670
|32,1470
|Avro
|34,9390
|35,0190
|35,0710
|35,1510
|Sterlin
|40,8500
|41,0600
|41,0330
|41,2430