Moldova, Gagavuz Türklerine siyasi baskıyı arttırdı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

Moldova, Gagavuz Türklerine siyasi baskıyı arttırdı

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Devlet Başkanı Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nden çeşitli baskılara maruz kaldıklarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) SHOR partisi tarafından Moldova aleyhine açılan davayı dinlemeye karar verdiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2024 11:00, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 11:03
Yazdır
Moldova, Gagavuz Türklerine siyasi baskıyı arttırdı

Geçtiğimiz ay Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle de görüşen Başkan Gutul, uğradıkları baskı ve haksızlıklar konusunda Türk hükümetinden ve Türk medyasından da destek istemiş ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağına ilişkin yanıt vermeye çağırmıştı. Önde gelen bir muhalefet partisi olan SHOR Partisi, Moldova Hükümeti tarafından kapatılmış ve gelecekteki seçimlere katılmaları yasaklanmıştı. Bu hareket, ülkenin AB benzeri demokratik ilkeleri benimseme çabaları için önemli bir geri adım olarak görüldü.

Temmuz 2023'te yapılan seçimlerde SHOR Partisi'nin adayı olarak Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı seçilen Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nin uyguladığı baskılara direniyor. Seçim zaferine rağmen, Gutul, Moldova Hükümeti tarafından akredite edilmedi ve uluslararası alanda temsil yetkisi verilmedi. Gagavuz Türkleri için müzakere ettiği ucuz doğal gaz anlaşmasının yasaklanması ve vergi iadeleriyle ilgili zorluklar gibi birçok sorunla karşılaştı. Mart ayının başında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Moldova Hükümeti tarafından tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. SHOR Partisi'nin kapatılmasıyla başlayan süreç, demokratik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan bu son gelişme ile farklı bir sürece girebilir.

SHOR Partisi'nin yasaklanmasının ardından AIHM'ye yaptığı başvuruya ilişkin bugün yapılan açıklamada, Moldova Hükümeti'nin Shor Partisini yasaklamasını belgeler ve geçerli nedenlerle açıklaması isteniyor. AIHM'deki başvuruyu takip eden BCL Solicitors LLP ortaklarından Shaul Brazil, mahkemenin davayı kabul etmesi ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağı gerekçelendirmeye davet etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. SHOR Partisi eski Başkan Yardımcısı Marina Tauber ise, herhangi bir demokrasinin temelinde açık ve adil seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, Moldova Hükümeti'nin SHOR Partisi'ne yönelik yasağını demokrasiye ciddi bir darbe olarak nitelendirdi ve mahkemenin davayı incelemeye alması ve yargı sürecini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber