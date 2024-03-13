Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 12:17, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 12:18
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ zanlısı M.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinden sonra Edirne Adliyesi'ne getirildi. M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.