Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk

Yerel seçim için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Şırnak'ta düzenlenen mitingine katıldı.

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada, "Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz." dedi.

Geçmişte yaşanan olumsuzlukların bu gerçeği değiştirmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmak istenen zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin maşalığını yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle biz işte bu sinsi oyunu bozduk." dedi.

"EMPERYALİSTLER VE MAŞALARINA MESAFE KOYUYORUZ"

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonlarıyla Türkiye'nin terör örgütleri ile arasına set kurduğunu söyleyen Erdoğan, "Emperyalistler ve maşalarına mesafe koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünün de ufkunun da açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin satın alma paritesinde dünyada 11'inci sırada olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Yavuz'un emaneti Şırnak insanıyla bugün yine bir başka güzel. Birlik ve beraberlik ruhumuzun nabzının attığı bu şehri, biz Allah için seviyoruz. Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz.

Yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.

"GAYELERİ ÜLKEYİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK"

Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değil. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmek. Türkiye için en küçük bir hayalleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Önce 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

"ŞIRNAKSIZ, MARDİNSİZ, DİYARBAKIRSIZ BİR TÜRKİYE OLMAZ"

Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz.

Geçmişte yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği değiştiremez. Ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle eziyet çekti. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mağduriyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi.

Rahmetli Menderes bu gidişe 'dur' diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istendiyse de milletimiz kazanımlarına sahip çıktı. Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur.

"BİZ SİNSİ OYUNU BOZDUK"

Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmak istenen zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Etrafımızdaki ateşin üstümüze sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek, emperyalistler ve maşalarına mesafe koyuyoruz.

"SATIN ALMA PARİTESİNDE DÜNYADA 11'İNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacak. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelire göre dünyada 11'inci sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Seçimlerde sizlerden desteği, bu mücadeleyi tüm şehirlerimizde vermek için istiyoruz. Şırnak'ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahip.

ŞIRNAK'A 100 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI

Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. 10 bin kişilik Cizre Stadyumu yapımı için şu anda ihale aşamasındayız. 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptık. Şehrimizde 25 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardık.

GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİL

Gabar'da 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz.

Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz, terör varsa ne yatırım oluyor ne iş oluyor ne muhabbet oluyor. İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak'ı kalkındıracağız, sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde program olmayanlara geleceğinizi teslim etmeyin."