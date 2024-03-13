Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak.

Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani kriz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

ABD ile ilişkiler

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi.

Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi.

F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Adalara vize kolaylığında sona doğru

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.