Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ta şehit olan polis memuru için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 18:18, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 18:23
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."