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Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
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Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRESAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü "Boji Üretim Fabrikası" açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Saatte 225 km hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 19:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 19:01
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Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRESAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü "Boji Üretim Fabrikası" açılış törenine katıldı. Bakanı Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ettik. İstanbul Boğazı'nın altından geçen MARMARAY ile Londra'dan Pekin'e kadar Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz, en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2002 yılında; 10 bin 948 km olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 km'ye yükselttik. 2 bin 252 km hızlı tren hattı inşa ettik. 2 bin 505 km olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 km'ye, 2 bin 122 km olan elektrikli hat uzunluğumuzu ise 7 bin 142 km'ye çıkardık" dedi.

"885 bin yolcu taşındı"

Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattında açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşındığını söyleyerek, "Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6., dünyada 8. Hızlı tren işletmecisi yaptık. Geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas hızlı tren hattımızla da açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdık" dedi.

"Türksat 6A'yı Haziran ayında uzaya fırlatacağız"

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'yı Haziran ayında uzaya fırlatacaklarına vurgu yaparak, "Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu kendi tersanelerimizde ürettik. İlk yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE, küp uydularımız ve yakın yörünge takım uydularıyla kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularımızı üretmeye başladık. İlk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştirdik. İnşallah, Bakanlığımızın en önemli iletişim yatırımları arasında yer alan Türksat 6A'yı Haziran ayında uzaya fırlatacağız" dedi.

Milli elektrikli hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında yerli ve milli hızlı tren projesine değinerek, "Saatte 225 km hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretiminin tamamlanmasını planlıyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyö ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da geliştiriyoruz." Şeklinde konuştu.

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