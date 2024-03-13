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Bakan Fidan: Bütün dünya Gazze katliamını sessizlik içerisinde seyrediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 binden fazla Gazzeli kadın ve çocuğun şehit edildiğini belirterek, her türlü savaş hukukunun ihlal edildiği ve hiçe sayıldığı kirli katliamı bütün dünyanın sessizlik içerisinde seyrettiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 22:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 22:16
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Bakan Fidan: Bütün dünya Gazze katliamını sessizlik içerisinde seyrediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen "İftar Sofrası" programına katıldı. Fidan, "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanları gelişmişlikle kalmadı aynı zamanda ülkemizin bölgesinde kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren, bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük" ifadesini kullandı.

"20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor"

20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çeşitli görevlerde hizmet ettiğini belirten Fidan, "20 yıldır çok çeşitli görevlerle hükümetimize, Cumhurbaşkanımızın yanında çalışarak hizmet etmekteyim. Devletimize hizmet eden bu organlar yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak icraat üretmek iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve güç gerektiriyor. Önceden de bu topraklar vardı, bu durumlar vardı, millet vardı, ama neden son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor. Tarihi adımlar atıyoruz. Tarihi başarılar ve zaferler kazanıyoruz. Bunun en önemli nedeni; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. En büyük fark, bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır. Sizin verdiğiniz destekle sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanımızın memlekete hizmet etmesi kendi vizyonuyla ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, beraberliği için gelişmesi için refahı için çalışması sizin ortaya koyduğunuz siyasi duruş ve güçle oluyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayın" diye konuştu.

"30 binden fazla Gazzeli kardeşimiz kadın ve çocuk şehit edildi"

30 binden fazla Gazzeli kadın ve çocuğun şehit edildiğini anlatan Fidan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kendisinin uluslararası sisteme karşı adaletsizliklere karşı dik duruşunu adalete haykırışını her zaman görüyorsunuz. Özellikle son günlerde yaşadığımız Gazze krizine baktığımız zaman Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmün, işkencenin, haksızlığın haddi hesabı yok. 30 binden fazla Gazzeli kardeşimiz kadın ve çocuk şehit edildi. Her türlü savaş hukukunun savaş kurallarının ihlal edildiği hiçe sayıldığı bir kirli katliamı bütün dünya büyük bir sessizlik içerisinde seyrediyor. Türkiye, bütün bu sessizlik içerisinde sesini yükselterek sadece bu adaletsizliği ifşa etmekle kalmıyor, bütün dünya ülkelerini, onurlu ülkeleri ayağa kalkamaya ve bu haksız zulme katliama karşı durmaya davet ediyor. Bunun için güçlü bir liderlik, kendini ispat etmiş samimi bir duruş gerekiyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'de olan bir duruş. Bunun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah ülkemizde yaptığımız gibi bölgemizde de daha fazla refahı daha fazla gelişmişliği, daha fazla istikrarın, daha fazla onurun hakim olacağı, bir dünyanın özlemiyle gece-gündüz kadrolarımız çalışmakta."

"Dünyada çok az bir millet yapıyor"

Terörle mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Fidan, "Terörle mücadele de atılan adımlar, Cumhurbaşkanımızın duruşu, silahlı kuvvetlerimizin, istihbaratımızın, polisimizin, askerimizin, hep beraber ortaya koyduğu mücadele biliyorsunuz her türlü takdirin üstünde. Bu şanlı mücadele, dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir şekilde yürütülmekte. Büyük bir milli şahlanışın bağımsızlık ve özgürlük iradesinin inancın tarihi duruşun ortaya konmasıyla beraber teknolojinin büyük bir stratejinin aynı zamanda gelişmiş tekniklerin birleşmesiyle ortaya konan bir mücadele. Bunu dünyada çok az bir millet yapıyor" şeklinde konuştu.

"Canla başla çalışıyor"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın iki dönemdir canla başla çalışarak hizmet ettiğini ifade eden Fidan, "Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz. Sizlerin sağduyusu, hikmeti irfanıyla, en doğru tercihi en iyi şekilde yapacağınıza hiçbir şüphem yok. Özellikle sizin çok yakından bildiğiniz bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Mehmet Saygılı başkanım iki dönemdir canla başla çalışıyor, Kırıkkale'ye hizmet veriyor. Başkanımızın özellikle Ankara ile kurduğu ilişkiler sizin için bakanlıklarda gösterdiği mücadele, meclis koridorlarında gösterdiği mücadele, buraya biraz daha hak alalım, kaynak aktaralım, biraz daha evrak işlerimiz hızlı gitsin diye yaptığı çalışmaları ben yakından takip ediyorum. Onun için ben Mehmet başkanımızın bir dönem daha sizler tarafından icazet alınması, yetkilendirilmesi, emaneti bir dönem daha taşımasını fevkalade önemli buluyorum" dedi.

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