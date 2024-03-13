Bakan Özhaseki: Hangi partili gelirse gelsin, yeter ki kentsel dönüşüm yapsın

Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Özhaseki, Valiliği ziyaretinde Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, daire amirleri ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Özhaseki, daha sonra Kent Meydanı'ndaki Millet Bahçesi şantiyesi ile Kartaltepe Mahallesi'nde "İlk Evim İlk İş Yerim" proje alanını inceledi.

Özhaseki, Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, şehirleri olası depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin kurumları ve vatandaşların bir araya gelmesiyle dayanışma örneği sergilendiğini dile getirerek, "Şimdi de zaten 300 bin civarında binanın yapımı devam ediyor. İnşallah 1-1,5 sene içerisinde bütün hak sahiplerinin tamamının hakkını vermiş oluruz diye düşünüyorum. 4 bin 333 köyde şu anda çelikten köy evleri yapılıyor. 1000'den fazla şantiyemiz var, 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz orada. 46 bin konut teslim ettik. İnşallah ayın 19'unda kura çekimiyle 30 bini daha hak sahiplerine dağıtacağız. 76 bin teslim edilmiş olacak. Sonra bir ay sonrasından başlamak üzere de her ay 10-15 bin konutu hak sahiplerine vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Özhaseki, "Her yerde kentsel dönüşümü anlatıyoruz ve bu işin de hızlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Kentsel dönüşümün doğru yapılabilmesi, hızlı yapılabilmesi, bir an önce sonuca ulaşılabilmesi için üç ayağı var. Birincisi bakanlık, ikincisi belediye başkanlığı, üçüncüsü de vatandaş tarafı. Bu üç temel ayak bu konuda anlaşır, doğru adım atarsa emin olun önümüzde dağlar durmaz. Çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yaparız. Ama bunlardan biri eksik olursa doğrusu yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, kentsel dönüşümün tüm Türkiye'de hızlı şekilde yapılması için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kapıyı açtık. Hangi partili gelirse gelsin, yeter ki kentsel dönüşüm yapsın. Başımızın üstünde yeri var. Para vermeye hazırız. Hazine arazisi vermeye hazırız. TOKİ'miz emrinde. Sonuna kadar beraber çalışalım diye de zaten ilan ediyoruz.

Buna mani olan insanlar zamanında çok oldu. Bazen anlatıyorum. Hatay'da bir evvelki bakanlık döneminde gittim kentsel dönüşüm yapmaya, şimdi oradaki CHP'li belediye buna mani oldu ve yaptırmadılar. Üstelik de Hatay'a kadar gidip orada işi başlatmak üzere çok da emek vermiştim. Çok kısa bir süre sonra deprem oldu. Emek Aksaray Mahallesi'nde bir tek kardeşimiz dahi yaşamıyor şimdi. Mani olanlar bilmiyorum ki vicdanı var mı? Özellikle bunu vurgulamak istiyorum."

Kentsel dönüşümde belediyelerin rolünden bahseden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hangi mahallede kentsel dönüşüm yapılması icap ediyor, onu daha iyi bilir. Bunu belediyelerimizin hazırlaması lazım. Oradaki hazırlıkları yaptıktan sonra Bakanlığa gelip müracaat edip, 'Gelin beraberce bu işi yapalım.' demesi lazım. Ama bizim tembel belediye başkanları suçu atmak için şöyle yapıyorlar; 'Efendim Bakanlık gelsin, bu işleri yapsın.' Tamam zaten onun için oradayız da 250 kişilik kadromuz var. 10 binden fazla mahalle var. Sizin binlerce elemanınız var. Kendi mahallenizi daha iyi biliyorsunuz. Oy istemeye gelince istiyorsunuz insanlardan. Büyük vaatlerde bulunmaya, uydurmaya gelince uyduruyorsunuz, bir sürü lafları arka arkasına sıralıyorsunuz. Gidin o mahallelerde bir çalışın. İnsanlarla bir görüşün. Alanı bir hazırlayın. Bizim istediğimiz hale getirin. Biz para vermeye de hazırız, arazi vermeye de hazırız, TOKİ'yle gelip yapmaya da hazırız. Özellikle bizim CHP'li belediyeler; İzmir'deydim geçen gün. '25 senedir buradasınız. 25 tane binayı dönüştürdünüz mü?' Cevap yok."

- "Deprem siyaset üstü bir meseledir"

Özhaseki, kendilerine gelen herkese tüm imkanları sonuna kadar seferber edeceklerinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem siyaset üstü bir meseledir. A partisi, B partisi, C partisi olmaz. Yani şimdi AK Parti iktidarda ve ben Bakanlığı temsil ediyorum. A'dan Z'ye hangi partili belediye başkanı varsa lütfen mahallelerini çalışsın. Çöküntü alanlarını belirlesin. Depremde ilk yıkılacak yerleri ortaya koysun. Vatandaşla görüşsün. Sonra gelsin bize desin ki 'Buraya gelin, beraber bir çalışma yapalım'. Elimizde imkan neyse sonuna kadar seferber etmeye hazırız."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, dünyada deprem riski taşıyan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu söyledi.

Evlerin bir an önce dönüştürülüp depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Bakanlık olarak biz hazırız. Elimizde ne kadar imkan varsa bunu seferber etmeye hazırız." dedi.

Özhaseki, Karabük'ü geleceğe hazırlamaya hazır olduklarını dile getirerek, "Biz varız. İnşallah sizler de önümüzdeki seçimlerde sizin için çalışacak, kentsel dönüşümü birinci iş edinecek Özkan (Çetinkaya) kardeşimizi seçerseniz ben de sonuna kadar ona destek vermeye hazırım." diye konuştu.

Millet Bahçesi ve TOKİ konutlarının yapımının devam ettiği alanda incelmelerde bulunduklarını anlatan Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği her sözü yerine getirdiğinin altını çizen Özhaseki, kendilerinin de bu doğrultuda çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- "Karabük'te yerel bir kalkınma hamlesi başlayacak"

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya da 22 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri desteklerden dolayı Karabüklülere teşekkür etti.

İlde hükümetin yatırımlarının paralelinde yerel kalkınma hamlesinin başlayacağını belirten Çetinkaya, "Karabük'e ilk çıktığımız günde dediğimiz gibi şehri imar, gönülleri ihya edeceğiz. Karabük'ü hak ettiği yere hep beraber getireceğiz. Desteklerinizle inşallah en genç belediye başkanı olacağım. Sizlere söz veriyorum; en genç ama en çok çalışan, en çok hizmet üreten, en çok proje ortaya koyan ve hemşehrilerimin gönlüne en çok dokunan belediye başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.